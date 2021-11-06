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Украинская теннисистка пробилась в финал турнира во Франции

Киев • УНН

 • 16611 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал турнира ITF, который проходит на территории Нанта (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Украинская теннисистка пробилась в финал турнира во Франции

Детали

В полуфинальном матче киевлянка, посеянная под первым номером, обыграла четвертую ракетку турнира Мартину Тревизан— 7:6 (3), 7:6 (6).

Соперницей Калининой в финале станет француженка Осеан Додан (3).

В этом сезоне Ангелина завоевала уже 4 титула ITF в Оэйраше, Загребе, Монпелье и Контрексевилле.

Напомним

Сборная Украины получил соперника по квалификации Кубка Билли Кинг.

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