Украинская теннисистка пробилась в финал турнира во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал турнира ITF, который проходит на территории Нанта (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
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В полуфинальном матче киевлянка, посеянная под первым номером, обыграла четвертую ракетку турнира Мартину Тревизан— 7:6 (3), 7:6 (6).
Соперницей Калининой в финале станет француженка Осеан Додан (3).
В этом сезоне Ангелина завоевала уже 4 титула ITF в Оэйраше, Загребе, Монпелье и Контрексевилле.
Напомним
Сборная Украины получил соперника по квалификации Кубка Билли Кинг.