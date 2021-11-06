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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Українська тенісистка пробилася до фіналу турніру в Франції

Київ • УНН

 • 16611 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у фінал турніру ITF, що проходить на території Нанту (Франція), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Українська тенісистка пробилася до фіналу турніру в Франції

Деталі

У півфінальному матчі киянка, посіяна під першим номером, обіграла четверту ракетку турніру Мартіну Тревізан — 7:6 (3), 7:6 (6).

Суперницею Калініною у фіналі стане француженка Осеан Додан (3).

Цього сезону Ангеліна завоювала вже 4 титули ITF в Оейраші, Загребі, Монпельє та Контрексевіллі.

Нагадаємо

Збірна України отримала суперника по кваліфікації Кубку Біллі Кінг.

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