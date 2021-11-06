Українська тенісистка пробилася до фіналу турніру в Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у фінал турніру ITF, що проходить на території Нанту (Франція), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У півфінальному матчі киянка, посіяна під першим номером, обіграла четверту ракетку турніру Мартіну Тревізан — 7:6 (3), 7:6 (6).
Суперницею Калініною у фіналі стане француженка Осеан Додан (3).
Цього сезону Ангеліна завоювала вже 4 титули ITF в Оейраші, Загребі, Монпельє та Контрексевіллі.
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