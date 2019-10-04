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Украинская сторона СЦКК: завершены подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской

Киев • УНН

 • 10559 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Украинская сторона СЦКК: завершены подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской

“В частности, сегодня, было введено в эксплуатацию временный обходной мостик, который позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение”, — указано в сообщении.

В течение следующих дней строители продолжат работы, непосредственно, на разрушенной участке моста: будет осуществлен демонтаж разрушенной части моста и деревянных трапов и тому подобное.

Заметим, что обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.

Как писал УНН, в конце сентября секретарь СНБО проверил строительство моста под Станицей Луганской.

Украинские Национальные Новости

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