Украинская сторона СЦКК: завершены подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает о завершении подготовительных работ по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1, пишет УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
“В частности, сегодня, было введено в эксплуатацию временный обходной мостик, который позволит гражданам без осложнений осуществлять перемещение”, — указано в сообщении.
В течение следующих дней строители продолжат работы, непосредственно, на разрушенной участке моста: будет осуществлен демонтаж разрушенной части моста и деревянных трапов и тому подобное.
Заметим, что обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста.
Как писал УНН, в конце сентября секретарь СНБО проверил строительство моста под Станицей Луганской.