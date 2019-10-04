Українська сторона СЦКК: завершені підготовчі роботи з відновлення мосту у Станиці Луганській
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про завершення підготовчих робіт з відновлення зруйнованої частини мосту на ділянці розведення № 1, пише УНН з посиланням на прес-центр ООС.
“Зокрема, сьогодні, було введено в експлуатацію тимчасовий обхідний місток, що дозволить громадянам без ускладнень здійснювати переміщення”, — вказано у повідомленні.
Впродовж наступних днів будівельники продовжать роботи, безпосередньо, на зруйнованій ділянці мосту: буде здійснено демонтаж зруйнованої частини мосту та дерев’яних трапів тощо.
Зауважимо, що обхідний міст буде працювати, допоки ремонтуватимуть зруйновану частину основного мосту.
Як писав УНН, наприкінці вересня секретар РНБО перевірив будівництво мосту під Станицею Луганською.