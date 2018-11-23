Украинки стали финалистками чемпионата мира по боксу
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальная сборная Украины в финалах чемпионата мира по боксу среди женщин будет представлена в двух весовых категориях, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Вторую путевку в финал мирового турнира завоевала лидер "желто-голубой" команды в весе до 64 кг - Мария Бова.
В полуфинальном поединке Бова раздельным решением судей победила представительницу Турции Симу Чалискан.
Отметим, что ранее путевку в финал соревнований завоевала лидер сборной Украины в весе до 48 кг - Анна Охота.
Добавим также, Украина гарантировала себе две награды в медальном зачете.
Как сообщал УНН, Украина завоевала четыре медали на женском ЧЕ по боксу.