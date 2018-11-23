Украинки стали финалистками чемпионата мира по боксу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103906 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109481 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146047 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141674 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135039 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127634 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169028 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118046 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141617 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинки стали финалистками чемпионата мира по боксу

Украинки стали финалистками чемпионата мира по боксу

Киев  •  УНН

 • 10033 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальная сборная Украины в финалах чемпионата мира по боксу среди женщин будет представлена в двух весовых категориях, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Вторую путевку в финал мирового турнира завоевала лидер "желто-голубой" команды в весе до 64 кг - Мария Бова.

В полуфинальном поединке Бова раздельным решением судей победила представительницу Турции Симу Чалискан.

Отметим, что ранее путевку в финал соревнований завоевала лидер сборной Украины в весе до 48 кг - Анна Охота.

Добавим также, Украина гарантировала себе две награды в медальном зачете.

Как сообщал УНН, Украина завоевала четыре медали на женском ЧЕ по боксу.

Украинские Национальные Новости

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