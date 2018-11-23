Українки стали фіналістками чемпіонату світу з боксу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національна збірна України у фіналах чемпіонату світу з боксу серед жінок буде представлена в двох вагових категоріях, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Другу путівку до фіналу світового турніру виборола лідер "жовто-блакитної" команди у вазі до 64 кг – Марія Бова.
В півфінальному поєдинку Бова роздільним рішенням суддів перемогла представницю Туреччини Сіму Чаліскан.
Відзначимо, що раніше путівку до фіналу змагань виборола лідер збірної України у вазі до 48 кг – Анна Охота.
Додамо також, Україна гарантувала собі дві нагороди в медальному заліку.
Як повідомляв УНН, Україна завоювала чотири медалі на жіночому ЧЄ з боксу.