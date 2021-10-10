Украинка завоевала медаль чемпионата Европы по велотреку
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Призер Олимпийских игр Елена Старикова завоевала "серебро" на чемпионате Европы по велотреку в гонке кейрин, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Старикова уступила только обладательнице золотой медали на континентальном первенстве - Леа Фридрих из Германии. Бронзовая награда в русской Яны Тищенко.
Стоит отметить, что на Олимпиаде-2020 Старикова стала серебряным призером в спринте, в заезде за "золото" украинка уступила сопернице из Канады Келси Митчелл.
Справка
Чемпионат Европы-2021 по велотреку прошел с 5 по 9 октября в швейцарском Гренхене.
Что предшествовало
Украинцы завоевали несколько медалей на молодежном чемпионате Европы.