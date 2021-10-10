Українка завоювала медаль чемпіонату Європи з велотреку

Деталі

Старікова поступилася лише володарці золотої медалі на континентальній першості — Леа Фрідріх з Німеччини. Бронзова нагорода у росіянці Яни Тищенко.

Варто відзначити, що на Олімпіади-2020 Старікова стала срібною призеркою в спринті, в заїзді за “золото” українка поступилася суперниці з Канади Келсі Мітчелл.

Довідка

Чемпіонат Європи-2021 з велотреку пройшов з 5 по 9 жовтня в швейцарському Гренхене.

Що передувало

Українки вибороли кілька медалей на молодіжному чемпіонаті Європи.