Українка завоювала медаль чемпіонату Європи з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Призерка Олімпійських ігор Олена Старікова здобула “срібло” на чемпіонаті Європи з велотреку у гонці кейрін, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Старікова поступилася лише володарці золотої медалі на континентальній першості — Леа Фрідріх з Німеччини. Бронзова нагорода у росіянці Яни Тищенко.
Варто відзначити, що на Олімпіади-2020 Старікова стала срібною призеркою в спринті, в заїзді за “золото” українка поступилася суперниці з Канади Келсі Мітчелл.
Довідка
Чемпіонат Європи-2021 з велотреку пройшов з 5 по 9 жовтня в швейцарському Гренхене.
Що передувало
Українки вибороли кілька медалей на молодіжному чемпіонаті Європи.