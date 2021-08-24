Українки вибороли кілька медалей на молодіжному чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Завершився чемпіонат Європи з велосипедного спорту трек серед юніорів та молоді до 23-х років у Апелдорні (Нідерланди), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію велосипедного спорту України.
Деталі
За результатами Національної збірної команди України "срібло" отримала Алла Білецька у гонці кейрін. Натомість бронзову медаль виборола Вікторія Ярошенко у гонці за очками.
Що передувало цьому
"Срібло" Старікової стало першою нагородою України на Іграх у велоспорті більш ніж за десятиліття.
Нагадаємо
Тренер збірної Німеччини з велоспорту відсторонений від Олімпіади через расистські висловлювання.