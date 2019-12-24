Украинка стала победительницей бильярдного турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Бильярдистка из Украины Дарья Сиранчук вошла в команду победителей международного турнира "Atlantic Challenge Cup". Об этом информирует Спортивный комитет Украины, передает УНН.
Недавно в городе Тревизо (Италия) состоялись традиционные международные соревнования по бильярдному спорту под названием "Atlantic Challenge Cup".
Победу в международном форуме получила европейская команда, в состав которой вошла украинка Дарья Сиранчук.
Указано, данные соревнования проводятся с 2015 года между сборными командами Европы и США. Европейская федерация лузного бильярда (EPBF) и Бильярдный конгресс Америки (BCA) создали такой формат соревнований для юных игроков в возрасте до 19 лет.
Кроме того добавим, что сборные команды формировались из лучших юниоров и девушек Европы и США.
Напомним, в ноябре этого года украинские юниоры Владислав Денисов и Яна Василова стали бронзовыми призерами Чемпионата мира среди юниоров и девушек по Свободной пирамиде.