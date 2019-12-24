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Українка стала переможницею більярдного турніру в Італії

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Більярдистка з України Дар’я Сіранчук увійшла до команди переможців міжнародного турніру "Atlantic Challenge Cup". Про це інформує Спортивний комітет України, передає УНН.

Нещодавно в місті Тревізо (Італія) відбулись традиційні міжнародні змагання з більярдного спорту під назвою "Atlantic Challenge Cup".

Перемогу в міжнародному форумі здобула європейська команда, до складу якої увійшла українка Дар’я Сіранчук.

Зазначено, дані змагання проводяться з 2015 року між збірними командами Європи та США. Європейська федерація лузного більярду (EPBF) та Більярдний конгрес Америки (BCA) створили такий формат змагань для юних гравців, віком до 19-ти років.

Крім того додамо, що збірні команди формувалися з найкращих юніорів та дівчат Європи та США.

Нагадаємо, в листопаді цього року українські юніори Владислав Денисов та Яна Василова стали бронзовими призерами Чемпіонату світу серед юніорів та дівчат з Вільної піраміди.

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