Украинка стала чемпионкой Европы по прыжкам в воду
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Во второй день чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Киеве, копилка “желто-голубой” сборной пополнилась вторым “золотом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации Украины по прыжкам в воду.
В финальную часть соревнований по прыжкам на вышке среди женщин на 10 метров вошло 12 участниц из них 7-й зашла в финальной части соревнований украинская спортсменка София Лискун и стала чемпионкой Европы по сумме 330,00 баллов. На втором месте расположилась спортсменка из Нидерландов с суммой 304,50 балла, и третье место заняла спортсменка из России с суммой 304,45 балла.
Добавим, что ранее Украина выиграла "золото" в парных соревнованиях домашнего ЧЕ.