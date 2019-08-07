Українка стала чемпіонкою Європи у стрибках у воду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У другий день чемпіонату Європи зі стрибків у воду, що триває у Києві, скарбничка "жовто-блакитної" збірної поповнилася другим "золотом", повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації України зі стрибків у воду.
У фінальну частину змагань зі стрибків на вишці серед жінок на 10 метрів увійшло 12 учасниць із них 7-ю зайшла до фінальної частини змагань українська спортсменка Софія Лискун і стала чемпіонкою Європи з сумою 330,00 балів. На другому місці розташувалася спортсменка з Нідерландів з сумою 304,50 бали, та третє місце посіла спортсменка з Росії з сумою 304,45 бали.
Додамо, що раніше Україна виграла "золото" у парних змаганнях домашнього ЧЄ.