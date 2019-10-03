Украинка победила чемпионок Уимблдона на теннисном турнире в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Одесситка Даяна Ястремская вышла в первый парный четвертьфинал категории турниров WTA Premier Mandatory в рамках соревнований на харде в Пекине, сообщает УНН.
Ястремская в паре с уроженкой Латвии Еленой Остапенко нанесли поражение во втором круге Пекина первым сеяным Барборе Стрицовой и Су-Вей Сье - 6:4, 6:4.
Для победы Ястремскому и ее напарницы понадобилось 75 минут и три брейка.
Примечательно, что Стрицова и Су-Вей Сье выиграли нынешний розыгрыш Уимблдона.