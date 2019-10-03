Українка перемогла чемпіонок Вімблдону на тенісному турнірі в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Одеситка Даяна Ястремська вийшла в перший парний чвертьфінал категорії турнірів WTA Premier Mandatory в рамках змагань на харді в Пекіні, повідомляє УНН.
Ястремська у парі з уродженкою Латвії Оленою Остапенко завдали поразки у другому колі Пекіна першим сіяним Барборі Стрицовій та Су-Вей Сьє – 6:4, 6:4.
Для перемоги Ястремській та її напарниці знадобилося 75 хвилин та три брейки.
Примітно, що Стрицова та Су-Вей Сьє виграли цьогорічний розіграш Вімблдону.