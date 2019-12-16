Украинец стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике среди юниоров

Победителем соревнований, проходивших в Эйлате (Израиль) в сумме двоеборья стал Богдан Гоза (весовая категория 102 кг).

Бронзовые призеры — Светлана Самуляк (49 кг), Алина Захарченко (55 кг), Дмитрий Курдибаха (96 кг).

Напомним, что на взрослом чемпионате мира по тяжелой атлетике Украина также получила награду.