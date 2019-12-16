Українець став чемпіоном Європи з важкої атлетики серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Із чотирма нагородами завершили українські важкоатлети та важкоатлетки чемпіонат Європи серед юнаків та дівчат. Про це інформує ММСУ, передає УНН.
Переможцем змагань, що проходили в Ейлаті (Ізраїль) у сумі двоборств став Богдан Гоза (вагова категорія 102 кг).
Бронзові призери — Світлана Самуляк (49 кг), Аліна Захарченко (55 кг), Дмитро Курдибаха (96 кг).
Нагадаємо, що на дорослому чемпіонаті світу з важкої атлетики Україна також здобула нагороду.