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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина завоевала 22 медали на мультиспортивном Евро-2022

Киев • УНН

 • 125075 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В немецком Мюнхене завершился II Мультиспортивный чемпионат Европы. Украина завоевала на соревнованиях 22 медали, став 11-й в общекомандном зачете, сообщается на сайте чеспионата, пишет УНН.

Украина завоевала 22 медали на мультиспортивном Евро-2022

Детали

Так, легкоатлетка Ярослава Магучих поставила золотую точку в выступлениях украинской сборной на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене. Спортсменка стала первой в истории украинской чемпионкой Европы по прыжкам в высоту с результатом 1 м 95 см.

Всего 22 награды завоевали украинцы на мультиспортивном Евро-2022 - 5 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.

Первое место на соревнованиях завоевала Германия с 60 медалями (26 золотых), на втором – Великобритания с 60 медалями (24 золотых), третьей стала – Италия с 51 медалью.

Украинские Национальные Новости

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