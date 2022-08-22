Украина завоевала 22 медали на мультиспортивном Евро-2022

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Так, легкоатлетка Ярослава Магучих поставила золотую точку в выступлениях украинской сборной на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене. Спортсменка стала первой в истории украинской чемпионкой Европы по прыжкам в высоту с результатом 1 м 95 см.

Всего 22 награды завоевали украинцы на мультиспортивном Евро-2022 - 5 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.

Первое место на соревнованиях завоевала Германия с 60 медалями (26 золотых), на втором – Великобритания с 60 медалями (24 золотых), третьей стала – Италия с 51 медалью.