Украина завоевала 22 медали на мультиспортивном Евро-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В немецком Мюнхене завершился II Мультиспортивный чемпионат Европы. Украина завоевала на соревнованиях 22 медали, став 11-й в общекомандном зачете, сообщается на сайте чеспионата, пишет УНН.
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Так, легкоатлетка Ярослава Магучих поставила золотую точку в выступлениях украинской сборной на мультиспортивном чемпионате Европы в Мюнхене. Спортсменка стала первой в истории украинской чемпионкой Европы по прыжкам в высоту с результатом 1 м 95 см.
Всего 22 награды завоевали украинцы на мультиспортивном Евро-2022 - 5 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых.
Первое место на соревнованиях завоевала Германия с 60 медалями (26 золотых), на втором – Великобритания с 60 медалями (24 золотых), третьей стала – Италия с 51 медалью.