Україна здобула 22 медалі на мультиспортивному Євро-2022

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Так, легкоатлетка Ярослава Магучіх поставила золоту крапку у виступах української збірної на мультиспортивному чемпіонаті Європи у Мюнхені. Спортсменка стала першою в історії українською чемпіонкою Європи у стрибках у висоту з результатом 1 м 95 см.

Загалом 22 нагороди вибороли українці на мультиспортивному Євро-2022 - 5 золотих, 8 срібих та 9 бронзових.

Перше місце на змаганнях виборола Німеччина з 60 медалями (26 золотих), на другому - Велика Британія з 60 медалями (24 золотих), третьою стала - Італія з 51 медаллю.