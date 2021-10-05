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Украина ввела санкции в отношении ряда российских граждан и компаний

Украина ввела санкции в отношении ряда российских граждан и компаний

Киев  •  УНН

 • 30402 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал указ о введении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц Российской Федерации. Соответствующее решение опубликовано на сайте главы государства, пишет УНН.

Цитата

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 ”О применении и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“, - говорится в тексте указа.

Детали

Согласно документу, контроль за выполнением решения СНБО Президент возложил на Секретаря СНБО Алексея Данилова.

Также на сайте ОПУ обнародовано решение СНБО от 5 октября и приложения к нему. Согласно приложениям, санкции введены в отношении 95 физических и семь юридических лиц.

По данным российских СМИ, в документе среди прочего содержатся фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных российских политических партий и самовыдвиженцев и 54 членов территориальных избирательных комиссий на территории оккупированного Крыма.

В списке также есть шесть сотрудников ФСБ и гражданин Кореи.

Среди компаний:

— Общество с ограниченной ответственностью „Завод судовой светотехники “Маяк”;
— Публичное акционерное общество “Амурский судостроительный завод”;
— Федеральное казенное предприятие “Казанский государственный казенный пороховой завод”;
— “Zasshid PTE. LTD”;
— Акционерное общество “Центр судоремонта ”Звездочка“;
— Акционерное общество „Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”;
— Частное акционерное общество “Морской реестр судоходства в Украине”.

Добавим

После заседания СНБО 17 сентября Алексей Данилов сообщил, что Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.

Украинские Национальные Новости

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