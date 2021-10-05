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Україна запровадила санкції щодо низки російських громадян та компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав указ про запровадження санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб Російської Федерації. Відповідне рішення оприлюднено на сайті Глави держави, пише УНН.

Цитата

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 жовтня 2021 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», - йдеться в тексті указу.

Деталі

Згідно з документом, контроль за виконанням рішення РНБО Президент поклав на Секретаря РНБО Олексія Данілова.

Також на сайті ОПУ оприлюднено рішення РНБО від 5 жовтня та додатки до нього. Згідно з додатками, санкції запроваджено щодо 95 фізичних та сім юридичних осіб.

За даними російських ЗМІ, у документі серед іншого містяться прізвища 33 кандидатів в депутати від різних російських політичних партій і самовисуванців та 54 членів територіальних виборчих комісій на території окупованого Криму.

У списку також є шість співробітників ФСБ і громадянин Кореї.

Серед компаній:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод суднової світлотехніки "Маяк";
- Публічне акціонерне товариство "Амурський суднобудівний завод";
- Федеральне казенне підприємство "Казанський державний казенний пороховий завод";
- "Zasshid PTE. LTD";
- Акціонерне товариство "Центр судноремонту "Звьоздочка";
- Акціонерне товариство "Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар";
- Приватне акціонерне товариство "Морський реєстр судноплавства в Україні".

Додамо

Після засідання РНБО 17 вересня Олексій Данілов повідомив, що Україна запровадить санкції проти учасників “виборчого процесу” до Держдуми РФ на окупованих територіях — членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів, всіх спостерігачів.

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