Украина заполнила и передала еще один опросник. На этот раз относительно Евровидения

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинская сторона вчера подала Европейскому Вещательному Союзу заполненный опросник о проведении Евровидения в Украине. Правительственная команда подробно ответила на вопросы безопасности и предложили несколько мест проведения. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает УНН.

Цитата

“Вчера украинская сторона подала Европейскому ЯзыковомуВещательному Союзу заполненный опросник о проведении Евровидения в Украине. В очень сжатые сроки правительственной команде удалось предоставить основательные и всеобъемлющие ответы. Все сработали очень эффективно и слаженно — мы подробно ответили на вопросы безопасности и других нюансов организации, предложили несколько мест проведения”, — написал Ткаченко.

Детали

Он отметил, что в сегодняшних обстоятельствах и Минкульт, и ЕВС имеют вызов по организации Евровидения в Украине.

“Но мы этот вызов приняли и, уверен, проведем Евровидение в Украине на наивысшем уровне”, — добавил Ткаченко.

Дополнение

Заместитель Руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что для того, чтобы обеспечить удобную логистику и безопасность, рассматривают различные локации для проведения в Украине песенного конкурса “Евровидение-2023”.

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщал, что Кабмин создал Организационный комитет по подготовке и проведению в Украине в 2023 году песенного конкурса “Евровидение”.

Перед этим в Минкульте заявляли, что не сомневаются, что Евровидение должно состояться в Украине.

Напомним

Победителем международного песенного конкурса “Евровидения-2022”, который в этом году состоялся в итальянском Турине, стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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