Україна заповнила і передала ще один опитувальник. Цього разу щодо Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українська сторона вчора подала Європейській Мовній Спілці заповнений опитувальник щодо проведення Євробачення в Україні. Урядова команда детально відповіла щодо безпекових питань та запропонували декілька місць проведення. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.
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“Вчора українська сторона подала Європейській Мовній Спілці заповнений опитувальник щодо проведення Євробачення в Україні. В дуже стислі терміни урядовій команді вдалось надати ґрунтовні та всеоб’ємлючі відповіді. Всі спрацювали дуже ефективно та злагоджено — ми детально відповіли щодо безпекових питань та інших нюансів організації, запропонували декілька місць проведення”, — написав Ткаченко.
Деталі
Він зазначив, що в сьогоднішніх обставинах і Мінкульт, і ЄМС мають виклик з організації Євробачення в Україні.
“Але ми цей виклик прийняли та, впевнений, проведемо Євробачення в Україні на найвищому рівні”, — додав Ткаченко.
Доповнення
Заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що для того, щоб забезпечити зручну логістику та безпеку, розглядають різні локації для проведення в Україні пісенного конкурсу “Євробачення-2023”.
Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомляв, що Кабмін створив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу “Євробачення”.
Перед цим у Мінкульті заявляли, що не мають сумнівів, що Євробачення має відбутися в Україні.
Нагадаємо
Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022”, який цього року відбувся у італійському Турині, став український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.