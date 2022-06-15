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Україна заповнила і передала ще один опитувальник. Цього разу щодо Євробачення

Україна заповнила і передала ще один опитувальник. Цього разу щодо Євробачення

Київ • УНН

 • 149849 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Українська сторона вчора подала Європейській Мовній Спілці заповнений опитувальник щодо проведення Євробачення в Україні. Урядова команда детально відповіла щодо безпекових питань та запропонували декілька місць проведення. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає УНН.

Цитата

“Вчора українська сторона подала Європейській Мовній Спілці заповнений опитувальник щодо проведення Євробачення в Україні. В дуже стислі терміни урядовій команді вдалось надати ґрунтовні та всеоб’ємлючі відповіді. Всі спрацювали дуже ефективно та злагоджено — ми детально відповіли щодо безпекових питань та інших нюансів організації, запропонували декілька місць проведення”, — написав Ткаченко.

Деталі

Він зазначив, що в сьогоднішніх обставинах і Мінкульт, і ЄМС мають виклик з організації Євробачення в Україні.

“Але ми цей виклик прийняли та, впевнений, проведемо Євробачення в Україні на найвищому рівні”, — додав Ткаченко.

Доповнення

Заступник Керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що для того, щоб забезпечити зручну логістику та безпеку, розглядають різні локації для проведення в Україні пісенного конкурсу “Євробачення-2023”.

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомляв, що Кабмін створив Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2023 році пісенного конкурсу “Євробачення”.

Перед цим у Мінкульті заявляли, що не мають сумнівів, що Євробачення має відбутися в Україні.

Нагадаємо

Переможцем міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022”, який цього року відбувся у італійському Турині, став український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

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