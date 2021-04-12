Украина за неделю сократила запасы газа в ПХГ на 1,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 апреля уменьшился до 15,615 млрд куб. м, при этом сокращение запасов за неделю - 275,88 млн куб. м, или 1,74%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
Детали
По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Из ПХГ Украины в течение суток 10 апреля отобрано 38,24 млн куб. м газа.
При этом в данных за 10 апреля указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Дополнение
С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.
"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.
С апреля цены на газ должны вернуться к рыночному уровню. Так, поставщики уже не ограничены цифрой в 6,99 грн за кубометр.
Ранее в НКРЭКУ на цену газа после отопительного сезона - прогнозов не давали.
В то же время с мая ввели годовой тариф на газ для населения.
Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.
Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.