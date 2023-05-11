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НАПК уже внесло 25 компаний мира в перечень спонсоров войны: как работает инструмент

НАПК уже внесло 25 компаний мира в перечень спонсоров войны: как работает инструмент

Киев • УНН

 • 905368 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) уже внесло 25 ведущих компаний мира, которые продолжают вести бизнес в россии, в перечень международных спонсоров войны. Агенство в Telegram объяснило, как работает механизм, передает УНН.

Детали

В агентстве объяснили, что иностранные компании платят стране-агрессору налоги, за которые в том числе содержится армия рф. Также такие корпорации вынуждены способствовать призыву работников в армию и быть привлеченными ресурсами к мобилизационным мероприятиям. Кроме этого, объясняет НАПК, российскими подразделениями иностранных компаний руководят российские менеджеры, которые в основном публично поддерживают войну против Украины.

"Стратегия россии по превращению международного бизнеса в соучастников войны - последовательная. Мобилизация, льготные кредиты военным, далее дополнительные "военные" налоги. Этот перечень будет расти, еще больше втягивая каждый бренд в войну, и ограничивая пути к выходу", - отметили специалисты.

Отмечается, что целью НАПК является сделать так, чтобы компаниям "было репутационно не выгодно" сотрудничать с агрессором, и они закрыли свой бизнес в россии. Сейчас все внесенные в перечень международных спонсоров войны компании попадают в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Цитата

"Этой базой данных пользуются международные инвесторы и другие компании. Поэтому, когда НАПК вносит компанию в перечень, она автоматически отображается в базе данных красным цветом. Таким образом тот, кто хочет сотрудничать с такой компанией видит, что это очень рискованно репутационно и финансово. Некоторые известные компании, после внесения в перечень спонсоров войны уже заявили, что это прямо повлияло на их экономические показатели. Мы же надеемся, что это повлияет на их позицию относительно работы в рф", - отметило НАПК.

Напомним

НАПК сообщило, что венгерский OTP Bank, который продолжает работать в рф, и при этом имеет дочерний банк в Украине попал в список международных спонсоров войны.

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