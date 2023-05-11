НАЗК вже внесло 25 компаній світу до переліку спонсорів війни: як працює інструмент
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) вже внесло 25 провідних компаній світу, які продовжують вести бізнес в росії, до переліку міжнародних спонсорів війни. Агенство у Telegram пояснило, як працює механізм, передає УНН.
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У агенстві пояснили, що іноземні компанії сплачують країні-агресору податки, за які у тому числі утримується армія рф. Також такі корпорації змушені сприяти призову працівників до армії та бути залученими ресурсами до мобілізаційних заходів. Крім цього, пояснює НАЗК, російськими підрозділами іноземних компаній керують російські менеджери, які здебільшого публічно підтримують війну проти України.
"Стратегія росії по перетворенню міжнародного бізнесу на співучасників війни - послідовна. Мобілізація, пільгові кредити військовим, далі додаткові "військові" податки. Цей перелік буде зростати, ще більше втягуючи кожен бренд у війну, та обмежуючи шляхи до виходу", - зауважили фахівці.
Зазначається, що метою НАЗК є зробити так, щоб компаніям "було репутаційно не вигідно" співпрацювати із агресором, і вони закрили свій бізнес в росії. Наразі усі внесені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії потрапляють до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
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"Цією базою даних користуються міжнародні інвестори та інші компанії. Тому, коли НАЗК вносить компанію до переліку, вона автоматично відображається в базі даних червоним кольором. Таким чином той, хто хоче співпрацювати з такою компанією бачить, що це дуже ризиковано репутаційно та фінансово. Деякі відомі компанії, після внесення до переліку спонсорів війни вже заявили, що це прямо вплинуло на їх економічні показники. Ми ж сподіваємось, що це вплине на їх позицію щодо роботи у рф", - зазначило НАЗК.
Нагадаємо
НАЗК повідомило, що угорський OTP Bank, який продовжує працювати в рф, і при цьому має дочірній банк в Україні потрапив до списку міжнародних спонсорів війни.