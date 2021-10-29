Украина будет изучать опыт других стран Европы в борьбе с привлечением детей к наркоторговле
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. С января 2022 года Украина становится частью Группы Помпиду, которая является частью Совета Европы. Благодаря этому Украина усилит позиции в борьбе с наркопреступностью и получит доступ к опыту стран-участниц Группы, в частности, в борьбе с привлечением к наркоторговле детей. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Денис Могастырский, сообщает УНН.
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“Я имел честь представить Украину в Группе Помпиду и определить важные направления нашего будущего сотрудничества.
В этом году Группе исполняется 50 лет, и все это время ее участники сотрудничают в противодействии злоупотреблению наркотиками и их незаконному обращению. С 1 января 2022 года мы станем 42-м полноправным членом Помпиду”, — сообщил министр.
Он отметил, что Украина получит важный доступ к возможностям по взаимообмену опытом и информацией между правоохранителями, работающими в сфере противодействия наркоторговле.
“В частности, крайне актуальна для Украины и давно в фокусе внимания в Европе, проблема использования детей для распространения наркотиков и зависимость среди несовершеннолетних. Присоединившись к Группе, мы сможем лучше изучить полувековой опыт работы, чтобы уберечь украинских детей и от наркоторговли и наркотиков.
Кроме того, Помпиду накопила большой опыт борьбы с наркопреступностью в целом. Она добилась больших успехов в вопросе реабилитации лиц, имеющих зависимость от наркотиков и из-за нее совершающих преступления. Интеграция этого опыта в украинские реалии также актуальна”, — заявил министр внутренних дел.
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