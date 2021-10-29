Украина будет изучать опыт других стран Европы в борьбе с привлечением детей к наркоторговле

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“Я имел честь представить Украину в Группе Помпиду и определить важные направления нашего будущего сотрудничества.

В этом году Группе исполняется 50 лет, и все это время ее участники сотрудничают в противодействии злоупотреблению наркотиками и их незаконному обращению. С 1 января 2022 года мы станем 42-м полноправным членом Помпиду”, — сообщил министр.

Он отметил, что Украина получит важный доступ к возможностям по взаимообмену опытом и информацией между правоохранителями, работающими в сфере противодействия наркоторговле.

“В частности, крайне актуальна для Украины и давно в фокусе внимания в Европе, проблема использования детей для распространения наркотиков и зависимость среди несовершеннолетних. Присоединившись к Группе, мы сможем лучше изучить полувековой опыт работы, чтобы уберечь украинских детей и от наркоторговли и наркотиков.

Кроме того, Помпиду накопила большой опыт борьбы с наркопреступностью в целом. Она добилась больших успехов в вопросе реабилитации лиц, имеющих зависимость от наркотиков и из-за нее совершающих преступления. Интеграция этого опыта в украинские реалии также актуальна”, — заявил министр внутренних дел.

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