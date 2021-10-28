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Україна приєднується до Групи Помпіду: глава МВС розповів, чого очікує від співпраці у сфері боротьби з наркотиками

Київ • УНН

 • 15004 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Україна з січня 2022 року приєднується до Групи Помпіду, платформи Ради Європи для співпраці у галузі політики боротьби з наркотиками. Чого Україна чекає від цієї співпраці, розповів під час свого виступу на зборах Групи в Парижі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

Україна приєднується до Групи Помпіду: глава МВС розповів, чого очікує від співпраці у сфері боротьби з наркотиками

Деталі

Співпраця України з Групою Помпіду триває вже 14 років. Група Помпіду в Україні реалізувала кілька важливих проектів, які вплинули на національну антинаркотичну політику. Зокрема, за сприяння Групи Помпіду у 2013 році було розроблено революційну для України Стратегію державної наркополітики, яка діяла до 2020 року та вивела Україну на новий прогресивний рівень розуміння та вирішення проблем незаконного обігу психоактивних речовин. Тепер співпраця вийде на новий рівень, і Україна стане повноцінним членом групи.

Цитата:

"У цьому зв'язку для України розпочнеться новий активний етап у розвитку національної антинаркотичної політики, відкриття міждержавного діалогу, обмін передовим досвідом та ефективне співробітництво", - заявив міністр.

Додамо

Денис Монастирський зазначив, що Україна готова ділитися своїм досвідом та переймати передові практики інших країн. Досвід, раніше отриманий від співпраці з Групою, ліг в основу розробленої в Україні Стратегії державної наркополітики до 2030 року, яку незабаром буде затверджено. У документі враховано всі принципи, якими керуються й інші країни-учасниці Групи, особливо стосовно дотримання прав людини. Міністр також розповів, що в Україні зареєстровано законопроект для впровадження науково-обґрунтованих підходів до лікування та реабілітації осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання наркотиків, а також для впровадження кримінально-правової практики запобігання повторному вчиненню злочинів такими особами. Він зазначив, що законопроект потребує доопрацювання і в цьому питанні неоціненним буде досвід Групи.

Міністр наголосив, що поділяє ключові цілі та завдання Групи Помпіду, насамперед у формуванні комплексної політики з профілактики зловживання психоактивними речовинами і в цьому аспекті в Україні ведеться робота — розпочато розробку та впровадження в Україні проекту щодо забезпечення безпеки дітей та запобігання їх залученню в торгівлю наркотиками.

“По-друге, ми прагнемо вивести на якісно новий рівень моніторинг національної ситуації зі зловживанням психоактивними речовинами та вивчення наркоринків, пов'язаних із Україною. Усе це робиться для проведення розумної антинаркотичної політики.

По-третє, представляючи сьогодні Міністерство внутрішніх справ України, я хотів би наголосити на зацікавленості у розширенні міжнародного співробітництва у боротьбі з незаконним виробництвом та обігом наркотиків, зміцненні співпраці між різними правоохоронними та митними органами країн-учасниць Групи Помпіду”, — заявив Монастирський.

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