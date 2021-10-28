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Украина присоединяется к Группе Помпиду: глава МВС рассказал, чего ожидает от сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками

Киев • УНН

 • 15004 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Украина с января 2022 года присоединяется к Группе Помпиду, платформе Совета Европы для сотрудничества в области политики по борьбе с наркотиками. Чего Украина ждет от этого сотрудничества рассказал во время своего выступления на собрании Группы в Париже министр внутренних дел Денис Монастырский, передает кореспондент УНН.

Украина присоединяется к Группе Помпиду: глава МВС рассказал, чего ожидает от сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками

Детали

Сотрудничество Украины с Группой Помпиду продолжается уже 14 лет. Группа Помпиду в Украине реализовала несколько важных проектов, которые оказали чрезвычайно положительное влияние на национальную антинаркотическую политику. В частности, при содействии Группы Помпиду в 2013 году была разработана революционная для Украины Стратегия государственной наркополитики, которая действовала до 2020 года и вывела Украину на новый прогрессивный уровень понимания и решения проблем незаконного оборота психоактивных веществ. Теперь же сотрудничество выйдет на новый уровень, и Украина станет полноценным членом группы.

Цитата:

“В этой связи для Украины начнется новый активный этап в развитии национальной антинаркотической политики, открытие межгосударственного диалога, обмен передовым опытом и эффективное сотрудничество”, — заявил министр.

Добавим

Денис Монастырский отметил, что Украина готова делится своим опытом и перенимать передовые практики других стран. Опыт, ранее полученный от сотрудничества с Группой, лег в основу разработанной в Украине Стратегии государственной наркополитики до 2030 года, которая вскоре будет утверждена. В документе учтены все принципы, которыми руководствуются и другие страны-участницы Группы, в особенности, то что касается соблюдения прав человека. Министр также рассказал, что в Украине зарегистрирован законопроект для внедрения научно-обоснованных подходов к лечению и реабилитации лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления наркотиков, а также для внедрения уголовно-правовой практики предотвращения повторного совершения преступлений такими лицами. Он отметил, что законопроект нуждается в доработке и в этом вопросе неоценимым будет опыт Группы.

Министр подчеркнул, что разделяет ключевые цели и задачи Группы Помпиду, в первую очередь в формировании комплексной политики по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и в этом аспекте в Украине ведется работа — начата разработка и внедрение в Украине проекта по обеспечению безопасности детей и предотвращению их вовлечения в торговлю наркотиками.

“Во-вторых, мы стремимся вывести на качественно новый уровень мониторинг национальной ситуации со злоупотреблением психоактивными веществами и изучение наркорынков, связанных с Украиной. Все это делается для проведения разумной антинаркотической политики.

В-третьих, представляя сегодня Министерство внутренних дел Украины, я хотел бы подчеркнуть заинтересованность в расширении международного сотрудничества в борьбе с незаконным производством и оборотом наркотиков, укреплении сотрудничества между различными правоохранительными и таможенными органами стран-участниц Группы Помпиду”, — заявил Монастырский.

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