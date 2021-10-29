Україна вивчатиме досвід інших країн Європи у боротьбі із залученням дітей до наркоторгівлі

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“Я мав за честь представити Україну в Групі Помпіду та окреслити важливі напрями нашої майбутньої співпраці.

У цьому році Групі виповнюється 50 років, і увесь цей час її учасники співпрацюють у протидії зловживанню наркотиками та їх незаконного обігу. Із 1 січня 2022 року ми станемо 42-м повноправним членом Помпіду”, — повідомив міністр.

Він наголосив, що Україна отримає важливий доступ до можливостей із взаємообміну досвідом та інформацією між правоохоронцями, які працюють у сфері протидії наркоторгівлі.

“Зокрема, вкрай актуальною для України і такою, що давно у фокусі уваги в Європі, є проблема використання дітей для поширення наркотиків та залежність серед неповнолітніх. Долучившись до Групи, ми зможемо краще вивчити її пів столітній досвід роботи, аби вберегти українських дітей і від наркоторгівлі та наркотиків.

Крім того, Помпіду накопичила великий досвід боротьби з наркозлочинністю в цілому. Вона досягла великих успіхів у питанні реабілітації осіб, які мають залежність від наркотиків та через неї вчиняють злочини. Інтеграція цього досвіду в українські реалії також на часі”, — заявив міністр внутрішніх справ.

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