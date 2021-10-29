Україна вивчатиме досвід інших країн Європи у боротьбі із залученням дітей до наркоторгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. З січня 2022 року Україна стає частиною Групи Помпіду, що є частиною Ради Європи. Завдяки цьому Україна посилить позиції у боротьбі з наркозлочинністю та отримає доступ до досвіду країн-учасниць Групи, зокрема у боротьбі із залученням до наркоторгівлі дітей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ Денис Могастирський, повідомляє УНН.
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“Я мав за честь представити Україну в Групі Помпіду та окреслити важливі напрями нашої майбутньої співпраці.
У цьому році Групі виповнюється 50 років, і увесь цей час її учасники співпрацюють у протидії зловживанню наркотиками та їх незаконного обігу. Із 1 січня 2022 року ми станемо 42-м повноправним членом Помпіду”, — повідомив міністр.
Він наголосив, що Україна отримає важливий доступ до можливостей із взаємообміну досвідом та інформацією між правоохоронцями, які працюють у сфері протидії наркоторгівлі.
“Зокрема, вкрай актуальною для України і такою, що давно у фокусі уваги в Європі, є проблема використання дітей для поширення наркотиків та залежність серед неповнолітніх. Долучившись до Групи, ми зможемо краще вивчити її пів столітній досвід роботи, аби вберегти українських дітей і від наркоторгівлі та наркотиків.
Крім того, Помпіду накопичила великий досвід боротьби з наркозлочинністю в цілому. Вона досягла великих успіхів у питанні реабілітації осіб, які мають залежність від наркотиків та через неї вчиняють злочини. Інтеграція цього досвіду в українські реалії також на часі”, — заявив міністр внутрішніх справ.
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