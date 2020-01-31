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Украина ведет переговоры о закупке партии американских локомотивов - Президент

Киев • УНН

 • 15408 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Министерство инфраструктуры Украины и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с Госсекретарем США Майком Помпео во время встречи со СМИ, передает корреспондент УНН.

Украина ведет переговоры о закупке партии американских локомотивов - Президент

"Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - сказал Президент.

По его словам, Украина также активно взаимодействует с американскими партнерами и для успешного реформирования оборонной промышленности.

"Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонными компаниями США", - добавил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его визит в Вашингтон является правильным шагом для отношений двух стран.

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