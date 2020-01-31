Україна веде переговори про закупівлю партії американських локомотивів - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністерство інфраструктури України та Укрзалізниця вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів з Держсекретарем США Майком Помпео під час зустрічі зі ЗМІ, передає кореспондент УНН.
"Я впевнений, що 2020 рік стане роком, в якому ми відчутно збільшимо інвестиційну та торгівельну співпрацю між Україною та США. Ми зацікавлені разом з американською стороною посилити розвиток залізничної галузі України. Міністерство інфраструктури та Укрзалізниця вже ведуть переговори про закупівлю нової партії локомотивів американського виробництва", - сказав Президент.
З його слів, Україна також активно взаємодіє з американськими партнерами і для успішного реформування оборонної промисловості.
"Впевнений, це дасть імпульс для взаємовигідної кооперації з топовими оборонними компаніями США", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вважає, що його візит до Вашингтона є правильним кроком для відносин обох країн.