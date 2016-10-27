Украина в рамках проекта НАТО получила более 450 единиц оборудования для разминирования

По ее словам, в Украине успешно завершился 12-месячный проект НАТО по оказанию поддержки проведению гуманитарного разминирования.

"В результате конфликта в Украине значительные территории Луганщины и Донетчины, почти семь тысяч квадратных километров, были загрязнены взрывоопасными предметами и требуют гуманитарной расчистки от мин и снарядов. Проект НАТО "Наука ради мира" значительно улучшил безопасность саперов, которые выполняют работу по гуманитарному разминированию. В рамках проекта Украине было передано 456 единиц оборудования для проведения работ по гуманитарному разминированию ", - сообщила И.Фриз.

Она отметила, что речь идет про взрывозащитные костюмы "MED ENG" типа "EOD-9", комбинированные металлодетекторы "Vallon" VMH 3 CS, рамки для увеличения глубины поиска, рамки для поиска в труднодоступных местах, тактические очки, средства жизнеобеспечения в полевых условиях, а также 4 оперативно-пиротехнические автомобили легкого типа FORD RENGER P375 для перевозки личного состава и оборудования к месту проведения работ.