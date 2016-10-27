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Україна у рамках проекту НАТО отримала більше 450 одиниць обладнання для розмінування

Україна у рамках проекту НАТО отримала більше 450 одиниць обладнання для розмінування

Київ • УНН

 • 9464 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У рамках проекту НАТО Україні передано 456 одиниць обладнання для проведення робіт з гуманітарного розмінування. Про це народний депутат Ірина Фріз повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За її словами, в Україні успішно завершився 12-місячний проект НАТО з надання підтримки проведенню гуманітарного розмінування.

“Внаслідок конфлікту в Україні значні території Луганщини і Донеччини, майже сім тисяч квадратних кілометрів, були забруднені вибухонебезпечними предметами і потребують гуманітарного розчищення від мін і снарядів. Проект НАТО „Наука заради миру“ значно покращив безпеку саперів, які виконують роботу з гуманітарного розмінування. У рамках проекту Україні було передано 456 одиниць обладнання для проведення робіт з гуманітарного розмінування”, — повідомила І.Фріз.

Вона зазначила, що йдеться про вибухозахисні костюми “MED ENG” типу “EOD-9”, комбіновані металодетектори “Vallon” VMH 3 CS, рамки для збільшення глибини пошуку, рамки для пошуку в важкодоступних місцях, тактичні окуляри, засоби життєзабезпечення в польових умовах, а також 4 оперативно-піротехнічні автомобілі легкого типу FORD RENGER P375 для перевезення особового складу та обладнання до місця проведення робіт.

Українські Національні Новини

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