Украина и Турция разрабатывают беспилотник нового поколения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения Akıncı станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией "Укрспецэкспорт", входящей в состав "Укроборонпрома", и турецкого предприятия Baykar Defence. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром".
"Ударный БПЛА нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. Речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм. Это стало возможным благодаря использованию украинских двигателей, обеспечивающих большую грузоподъемность, скорость и высоту полета, экономичность и простоту эксплуатации. Стоит отметить, что этот проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции", - подчеркнул генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.
Беспилотник относится к новому "тяжелому" классу БПЛА. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.
Беспилотник оснащается сверхсовременными системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами. Все это позволяет обнаруживать на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения, либо самостоятельно наносить высокоточные удары.
Среди вооружения Akıncı управляемые ракеты, различные обычные и высокоточные бомбы. Такое мощное вооружение позволяет беспилотнику уничтожать живую силу и технику врага, а также наносить удары по важным объектам противника - фортификационным сооружениям, центрам управления и связи, мостам, складам и т.д.
Напомним, Скадовский морской порт может восстановить работу паромного сообщения с Турцией.