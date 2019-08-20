Україна та Туреччина розробляють безпілотник нового покоління
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ударний безпілотний літальний апарат нового покоління Akıncı стане одним із перших проектів спільного підприємства, створеного Держкомпанією "Укрспецекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", та турецького підприємства Baykar Defence. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДК "Укроборонпром".
"Ударний БПЛА нового покоління Akıncı розробляється відповідно до вимог збройних конфліктів XXI століття і призначений, насамперед, для озброєння як турецьких, так і українських Збройних сил. Одна з головних його переваг – змога завдавати високоточні удари таким самим озброєнням, яке використовується на звичайних літаках. Йдеться про надпотужні боєприпаси вагою у сотні кілограм. Це стало можливим завдяки використанню українських двигунів, які забезпечують велику вантажопідйомність, швидкість і висоту польоту, економічність і простоту експлуатації. Варто наголосити, що цей проект реалізовується завдяки об’єднанню найпотужніших секторів оборонних комплексів України та Туреччини", – підкреслив генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін.
Безпілотник належить до нового "важкого" класу БПЛА. Він оснащений двома двигунами українського виробництва, які забезпечують політ на висоті понад 12 км. Дрон має розмах крил у 20 метрів, здатний підняти у повітря понад 1000 кг озброєння та перебувати у польоті добу.
Безпілотник обладнується надсучасними системами спостереження: від тепловізорів та потужних камер до радарів з активною фазованою антенною решіткою та численними сенсорами. Усе це дозволяє виявляти на значній відстані навіть добре замасковані цілі, передавати їх координати для знищення або самостійно завдавати високоточні удари.
Серед озброєння Akıncı – керовані ракети, різноманітні звичайні та високоточні бомби. Таке потужне озброєння дозволяє безпілотнику знищувати живу силу та техніку ворога, а також завдавати ударів по важливих об'єктах противника – фортифікаційних спорудах, центрах управління та зв‘язку, мостах, складах тощо, зазначили в концерні.
Нагадаємо, Скадовський морський порт може відновити роботу паромного сполучення з Туреччиною.