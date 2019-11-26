Украина и Эстония задекларировали намерения сотрудничать в сфере теробороны

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41049 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108202 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107450 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118321 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147639 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148200 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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КИЕВ. 26 ноября. УНН. В рамках визита министра обороны Украины в Эстонскую Республику, сегодня, 26 ноября, в Таллинне состоялась встреча Андрея Загороднюка с министром обороны Эстонии Юри Луйком. Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран и наметили дальнейшие шаги сотрудничества, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.

Как сообщили в Минобороны, по результатам встречи была подписана Декларация о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны.

"Предметом документа определено сотрудничество в сфере разработки концепции территориальной обороны Украины и практической имплементации пилотного проекта в этой сфере в определенных территориально-административных единицах (областях) Украины.

Разработку проекта концепции территориальной обороны Украины планируется осуществить с учетом опыта создания и функционирования Эстонского Союза Обороны и добровольческой национальной оборонной организации Эстонской Республики", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Эстонскую Республику.

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