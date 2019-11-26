Україна та Естонія задекларували наміри співпрацювати у сфері тероборони
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У рамках візиту міністра оборони України до Естонської Республіки, сьогодні, 26 листопада, у Таллінні відбулася зустріч Андрія Загороднюка з Міністром оборони Естонії Юрі Луйком. Сторони обговорили актуальні напрями співпраці між оборонними відомствами обох країн та окреслили подальші кроки співпраці, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони.
Як повідомили у Міноборони, за результатами зустрічі було підписано Декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері територіальної оборони.
"Предметом документу визначено співпрацю у напрямку розробки концепції територіальної оборони України та практичної імплементації пілотного проєкту в цій сфері у визначених територіально-адміністративних одиницях (областях) України.
Розробку проєкту концепції територіальної оборони України планується здійснити з урахуванням досвіду утворення та функціонування Естонської Спілки Оборони і добровольчої національної оборонної організації Естонської Республіки", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 листопада Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Естонської Республіки.