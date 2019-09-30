Украина своевременно накопила газ и готова к зиме - Гончарук

"К зиме мы готовы. У нас своевременно были накоплены необходимые резервы природного газа в наших хранилищах, это дает нам возможность спокойно смотреть на зиму. Оснований считать, что зимой у нас будут какие-то кризисы у меня сейчас нет. Но если смотреть вперед, то у нас много проблем системных в энергетике", - сказал Гончарук.

Ранее УНН сообщал, что в украинских ПХГ накоплено рекордные 20 млрд кубометров газа - максимум запасов за последние девять лет.