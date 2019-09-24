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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68911 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112910 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104724 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111560 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120223 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148586 просмотра

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Украина накопила в ПХГ рекордные 20 млрд куб. м газа

Украина накопила в ПХГ рекордные 20 млрд куб. м газа

Киев  •  УНН

 • 10291 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В украинских ПХГ накоплено рекордные 20 млрд кубометров газа - максимум запасов за последние девять лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба АО "Укртрансгаз".

"В подземных хранилищах Укртрансгаза уже накоплено 20,0 млрд куб. м газа в текущем году. Это на 26%, или на 4,1 млрд куб. м, больше, чем в прошлом году. И еще этот показатель - исторический максимум запасов газа в ПХГ за последние девять лет", - сообщили в компании.

К концу сезона закачки газа в ПХГ, который продолжается до середины октября, Укртрансгаз, как сказано, планирует накопить еще около полумиллиарда кубометров голубого топлива.

"Такие запасы газа в ПХГ, а также объемы добычи украинского газа и импорта из стран Евросоюза позволяют пока утверждать, что Украина готова к стабильному прохождению отопительного сезона 2019/2020", - указали в компании.

Также сообщается, что всего за 2018 год Украина использовала 28,5 млрд куб. м газа. За 2019 год на 1 сентября Украина использовала 16,7 млрд куб. м голубого топлива, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Напомним, Нафтогаз увеличил объемы закачки газа в ПХГ на 26%.

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