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Україна накопичила у ПСГ рекордні 20 млрд куб. м газу

Україна накопичила у ПСГ рекордні 20 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. В українських ПСГ накопичено рекордні 20 млрд кубометрів газу - максимум запасів за останні дев’ять років. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АТ "Укртрансгаз".

"У підземних газосховищах Укртрансгазу вже накопичено 20,0 млрд куб. м газу в поточному році. Це на 26%, або на 4,1 млрд куб. м, більше, ніж торік. І ще цей показник – історичний максимум запасів газу у ПСГ за останні дев’ять років", - повідомили у компанії.

До кінця сезону закачування газу в ПСГ, що триває до середини жовтня, Укртрансгаз, як зазначається, планує накопичити ще близько півмільярда кубометрів блакитного палива.

"Такі запаси газу в ПСГ, а також обсяги власного видобутку українського газу та імпорту з країн Євросоюзу дозволяють наразі стверджувати, що Україна готова до стабільного проходження опалювального сезону 2019/2020", - вказали у компанії.

Також повідомляється, що всього за 2018 рік Україна спожила 28,5 млрд куб. м газу. За 2019 рік станом на 1 вересня Україна спожила 16,7 млрд куб. м блакитного палива, що на 8% менше за показник аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, Нафтогаз збільшив обсяги закачки газу у ПСГ на 26%.

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