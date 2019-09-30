Україна своєчасно накопила газ і готова до зими - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Україна накопила у сховищах достатньо газу і готова до опалювального сезону. Про це під час брифінгу заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає кореспондент УНН.
"До зими ми готові. У нас своєчасно були накопичені необхідні резерви природного газу в наших сховищах, це дає нам можливість спокійно дивитися на зиму. Підстав вважати, що зимою у нас будуть якісь кризи у мене зараз немає. Але якщо дивитися наперед, то в нас багато проблем системних в енергетиці", - сказав Гончарук.
Раніше УНН повідомляв, що в українських ПСГ накопичено рекордні 20 млрд кубометрів газу - максимум запасів за останні дев’ять років.