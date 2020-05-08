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Украина сократила импорт курятины на 30%

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. За год Украина сократила импорт мяса птицы на 30%. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, передает УНН.

Украина сократила импорт курятины на 30%

Так, в январе-апреле текущего года Украина импортировала 25,8 тыс. тонн мяса птицы на 10,9 млн дол., тогда как годом ранее этот показатель составил 16 млн дол. Таким образом, за год Украина сократила импорт продукта на 30%.

Данные за 2019 год

Данные за 2020 год

Больше всего мяса птицы в Украину поставила Польша — на 6,1 млн дол. (55,9%). Напомним, недавно в Украине обнаружили польскую курятину с сальмонеллой.

Далее в списке Венгрия с показателем 2,7 млн дол. (25,2%). Замыкает тройку крупнейших поставщиков продукта в Украину Германия с показателем 593 тыс. дол. (5,4%)

Экспорт мяса птицы на протяжении отчетного периода составил 137,8 млн дол. За 4 месяца текущего года Украина экспортировала продукта на 178,6 млн дол. Больше всего — в Нидерланды — на 31,6 млн дол., Саудовскую Аравию — на 27,1 млн дол. и ОАЭ — на 25,9 млн дол.

Однако стоит отметить, что сокращение импорта курятины никак не обнадеживает отечественного производителя. Украина производит курятины больше, чем потребляет ее внутренний рынок. Именно поэтому за последние несколько лет ей удалось “ворваться” в ТОП крупнейших трейдеров в мире.

Но карантин может внести свои коррективы в международную торговлю. На днях прозвучал тревожный сигнал от ЕС — они вновь хотят ограничить импорт с других стран, в том числе, вероятно, рассматривается и Украина. Если такое решение будет принято, это будет очередной серьезный удар по нашей стране со стороны ЕС — подобный тому, что был в феврале этого года.

УНН ожидает информацию от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о мерах, предпринятых с целью защиты продовольственных цепочек Украины. С “февральским” кризисом министерство, напомним, справилось молниеносно.

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