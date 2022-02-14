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15 марта, 19:03 • 101760 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132116 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117500 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111515 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101529 просмотра

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15 марта, 11:23 • 99173 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86316 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Украина представит законопроекты относительно "особого статуса" Донбасса - Шольц

Украина представит законопроекты относительно "особого статуса" Донбасса - Шольц

Киев • УНН

 • 42055 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Украина подготовит законопроекты относительно "особого статуса" Донбасса и местных выборов. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Президент Зеленский и я были одного мнения, что „нормандский формат“ вместе с переговорами с США и Россией с ОБСЕ является важным форматом для переговоров с Россией. И президент меня заверил, что Украина предоставит проекты законов относительно особого статуса (Донбасса — ред.) и относительно местных выборов для дискуссии”, — сказал Шольц.

Детали

По словам канцлера, Запад сейчас пытается найти дипломатическое решение ситуации с российской угрозой вблизи украинских границ.

Он напомнил о встречах советников в "нормандском формате" и настаивал, что они должны продолжаться.

Ранее

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что оккупированные Россией территории не получат особого статуса, как этого хотел бы Кремль.

Впоследствии Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина может быть готова двигаться вперед в вопросе о предоставлении особого статуса Донбассу, если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений.

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