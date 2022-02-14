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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна представить законопроєкти щодо "особливого статусу" Донбасу – Шольц

Україна представить законопроєкти щодо "особливого статусу" Донбасу – Шольц

Київ • УНН

 • 42060 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" Донбасу та місцевих виборів. Про це заявив Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції в Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Президент Зеленський і я були однієї думки, що „нормандський формат“ разом з перемовинами зі США і Росією з ОБСЄ є важливим форматом для перемовин з Росією. І президент мене запевнив, що Україна надасть проекти законів щодо особливого статусу (Донбасу — ред.) і щодо місцевих виборів для дискусії”, — сказав Шольц.

Деталі

За словами канцлера, Захід наразі намагається знайти дипломатичне рішення ситуації з російською загрозою поблизу українських кордонів.

Він нагадав про зустрічі радників у “Нормандському форматі” та наполягав, що вони мають продовжуватись.

Раніше

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що окуповані Росією території не отримають особливого статусу, як цього хотів би Кремль. 

Згодом Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Україна може бути готова рухатися вперед в питанні про надання особливого статусу Донбасу, якщо буде узгоджена необхідна послідовність реалізації мінських угод. 

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