Украина должна осуществлять удары возмездия - Снегирев

Детали

“Сейчас боевые действия будут перемещаться на территорию россии. Ведь так называемая "специальная военная операция" и ее массовая поддержка среди широких слоев населения страны-оккупанта базировалась на чувстве собственной безнаказанности. Они прекрасно понимали, что украинская сторона до поры до времени не имела возможности дать адекватный ответ по их территории. Тактико-технические характеристики нашего оружия не позволяли это сделать. Например, дальность поражения "Точка-У" — до 120 км, что не идет в сравнение с беспилотником с дальностью до 1000 км”, - говорит Снегирев.

Сейчас благодаря новым разработкам Украина готова наносить удары по россии в ответ на их террористические действия.

“Соответственно, россиянам дали понять, что при необходимости украинская сторона может нанести удар возмездия и по центрам принятия решений в Москве. А учитывая беспомощность российской ПВО это вполне реально”, - говорит эксперт.

Добавим

Также Дмитрий Снегирев подкрепил мнение о бездарности российского ПВО историческим событием, когда в конце 80-х годов прошлого века немецкий летчик Маттиас Руст сумел посадить свой самолет на Красной площади у россиян, отметив, что это произошло тогда, когда советское ПВО считалось действительно мощным и с тех пор ничего не изменилось.

“российское ПВО пропускает старые украинские беспилотники... Мы разрушили миф о неприкосновенности российских границ и защищенности их ядерных объектов, ведь на момент нанесения удара по аэродрому "Энгельс-2" в Саратовской области, там базировались стратегические бомбардировщики способные нести ядерный боезаряд”, - напомнил Дмитрий Снегирев.

Цитата

“Поэтому нанесение ударов по москве будет рассматриваться исключительно как защитная реакция за нападение на украинские объекты. Украина должна осуществлять удары возмездия”, - сказал военный эксперт.

Сообщения об успешном применении украинских беспилотников уже можно увидеть и в росСМИ.

“В день возможного применения украинского БПЛА с дальностью поражения до 1 тысячи километров в поселке Волна Краснодарского края рф (тамань), загорелась местная нефтебаза”, - напомнил снегирев.

Ранее

А сегодня утром российское издание Baza сообщило, что сразу несколько беспилотников упали в Новой Москве и Подмосковье. Показательно, что два беспилотника около 5 утра упали в Наро-Фоминском районе Московской области, вблизи от места расположения воинской части.

Напомним

Ранее "Укроборонпром" сообщил об успешном применении отечественного беспилотника с дальностью поражения до 1000 километров.

Пресс-секретарь государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад в социальных сетях обнародовала фотографию с главнокомандующим ВСУ В. Залужным, командующим Воздушных сил Н. Олещуком и директором "Укроборонпрома" Ю. Гусевым. Фотография подписана так: "После успешного применения нашего беспилотника на 1000 км".