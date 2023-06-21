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Україна повинна здійснювати удари відплати - Снєгирьов

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Через успішне застосування українських безпілотників з дальністю польоту на 1000 кілометрів російська тактика введення війни змінюється та бойові дії поступово можуть переміщуватись на територію рф. Про це повідомив воєнний експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі УНН.

Україна повинна здійснювати удари відплати - Снєгирьов

Деталі

“Наразі бойові дії будуть переміщатись на територію росії. Адже так звана "спеціальна військова операція" та її масова підтримка серед широких верств населення країни-окупанта базувалася на почутті власної безкарності. Вони прекрасно розуміли, що українська сторона до певного часу не мала можливості дати адекватну відповідь по їх території. Тактико-технічні характеристики нашої зброї не дозволяли це зробити. Наприклад, дальність ураження "Точка-У" — до 120 км, що не йде у порівняння з безпілотником з дальністю до 1000 км”, - говорить Снєгирьов.

Зараз завдяки новим розробкам Україна готова наносити удари по росії у відповідь на їх терористичні дії.

“Відповідно, росіянам дали зрозуміти, що за потреби українська сторона може нанести удар відплати і по центрах ухвалення рішень у Москві. А враховуючи безпорадність російської ППО це цілком реально” - каже експерт.

Додамо

Також Дмитро Снєгирьов підкріпив думку про бездарність російського ППО історичною подією, коли наприкінці 80-х років минулого століття німецький льотчик Маттіас Руст зумів посадити свій літак на Червоній площі у росіян, зауваживши, що це сталось тоді, коли радянське ППО вважалось справді потужним і з того часу нічого не змінилось.

“російське ППО пропускає старі українські безпілотники... Ми зруйнували міф про недоторканість російських кордонів та захищеність їх ядерних об’єктів, адже на момент нанесення удару по аеродрому "Енгельс-2" в Саратівській області, там базувались стратегічні бомбардувальники здатні нести ядерний боєзаряд”, - нагадав Дмитро Снєгирьов.

Цитата

“Тож нанесення ударів по Москві буде розглядатися виключно як захисна реакція за напад на українські об’єкти. Україна повинна здійснювати удари відплати”, - сказав воєнний експерт.

Повідомлення про успішне застосування українських безпілотників вже можна побачити і у росЗМІ.

“У день можливого застосування українського БПЛА з дальністю ураження до 1 тисячі кілометрів у селищі Волна Краснодарського краю рф (Тамань), загорілася місцева нафтобаза”, - нагадав Снєгирьов.

Раніше

А сьогодні зранку російське видання Baza повідомило, що одразу кілька безпілотників упали в Новій Москві та Підмосков'ї. Показово, що два безпілотники близько 5 ранку впали в Наро-Фомінському районі Московської області, поблизу від місця розташування військової частини. 

Нагадаємо

Раніше "Укроборонпром" повідомив про успішне застосування вітчизняного безпілотника з дальністю ураження до 1000 кілометрів. 

Речниця державного концерну "Укроборонпром" Наталія Сад у соціальних мережах оприлюднила фотографію з головнокомандувачем ЗСУ В. Залужним, командувачем Повітряних сил М. Олещуком та директором "Укроборонпрому" Ю. Гусєвим. Світлина підписана так: "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".

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