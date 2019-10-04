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Украина должна меньше занимать - Гончарук

Киев • УНН

 • 11444 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина должна сокращать собственные долги и заменять "более дорогие и короткие деньги - более дешевыми и длинными". Об этом в парламенте заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, презентуя Программу Кабинета министров Украины народным депутатам, передает УНН.

Украина должна меньше занимать - Гончарук

"Мы, как государство, будем принимать бюджет не на один год, а на три. Это даст нам возможность большей прогнозируемости. Так же мы предлагаем меньше занимать. Украина должна меньше занимать, а для этого нужно снижать дефицит госбюджета ... Так же мы намерены удешевлять обслуживание государственного долга ... В двух словах я могу сказать, что мы постепенно будем заменять более дорогие и короткие деньги - более дешевыми и длинными", - сказал Гончарук.

По его словам, это позволит постепенно уменьшить нагрузку на бюджет. Подобная логика изложена отдельным документом под названием "Стратегия управления государственным долгом", подчеркнул Премьер-министр. Последний, по убеждению главы украинского правительства, очень подробно объясняет, что мы предлагаем делать, чтобы долг становился меньше.

Напомним, Кабинет министров Украины представит в Раде Проект своей деятельности на следующие 5 лет.

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