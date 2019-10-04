Україна повинна менше позичати - Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна має скорочувати власні борги і заміняти “більш дорогі й короткі гроші — більш дешевими і довгими”. Про це в парламенті заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, презентуючи Програму Кабінету Міністрів України народним депутатам, передає УНН.
“Ми, як держава, будемо приймати бюджет не на один рік, а на три. Це дасть нам можливість більшої прогнозованості. Так само ми пропонуємо менше позичати. Україна повинна менше позичати, а для цього потрібно знижувати дефіцит держбюджету...Так само ми маємо намір здешевлювати обслуговування державного боргу... Двома словами я можу сказати, що ми поступово замінятимемо більш дорогі і короткі гроші — більш дешевими і довгими”, — сказав Гончарук.
За його словами, це дозволить поступово зменшимо навантаження на бюджет. Подібна логіка викладена окремим документом під назвою “Стратегія управління державним боргом”, наголосив Прем’єр-міністр. Останній, на переконання голови українського уряду, дуже детально пояснює, що ми пропонуємо робити, щоби борг ставав меншим.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України презентує в Раді Проект своєї діяльності на наступні 5 років.