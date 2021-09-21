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Украина переходит в "желтую" зону: в Киевской области более 600 учебных заведений могут закрыть на карантин

Украина переходит в "желтую" зону: в Киевской области более 600 учебных заведений могут закрыть на карантин

Киев  •  УНН

 • 38053 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Киевской области с 23 сентября могут закрыть более 600 учебных заведений, ведь в них против коронавируса не вакцинированны 80% коллектива. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую ОГА.

Цитата

"В целом в Киевской области функционирует 1255 учебных заведений, где работает суммарно 52432 человек. Сейчас в регионе работу в "желтой" зоне епидопасности смогут продолжить 653 заведения", - говорится в сообщении.

Так, среди них:
• 48% детсадов.
• 57% школ.
• 48% внешкольных учебных заведений.
• 86% учреждений профессионально-технического образования.

Добавим

Глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин сообщил, что ситуация с COVID-19 в регионе ухудшается.

"Фиксируем более 200 новых инфицированных в сутки. Именно поэтому с четверга в регионе начнут действовать противоэпидемические мероприятия. Среди нововведений "желтой" зоны епидопасности - запрет посещения учебных заведений, в которых нет 80% вакцинированных в коллективе. Поэтому у наших педагогов осталось очень мало времени, чтобы ситуацию исправить и обеспечить полноценную работу образовательной сферы. Те садики, школы, учреждения профессионально-технического и профессионального перед высшими образования и университеты, где не будут придерживаться этого требования, будут закрыты. На онлайн-обучение на этот раз переводить не будут", - подчеркнул Володин.

В ОГА напоминают, что с 00 час. 00 мин 23 сентября в Киевской области начнет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности. В связи с этим в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% людей в коллективе.

Дополнение

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен "желтый" уровень епидопасности.

20 сентября сообщалось, что в среднем в Украине 40% полностью вакцинированных от COVID-19 педагогических работников.

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